伊朗外長：美國對以色列襲擊伊使館負有責任

中評社香港4月9日電／伊朗外長阿卜杜拉希揚8日在敘利亞首都大馬士革表示，美國對以色列襲擊伊朗駐敘利亞使館的行為負有責任。



阿卜杜拉希揚當天在大馬士革與敘外長梅克達德會談後舉行聯合記者會。阿卜杜拉希揚說，以色列襲擊伊朗駐敘使館使用的是“美國戰機和導彈”。美國拒絕譴責以色列的襲擊行為，說明“華盛頓為以色列犯下這一罪行開了綠燈”。美國對“這起恐怖事件”負有責任，並且必須承擔責任。他同時表示，伊朗對駐敘使館遭襲一事不會沒有回應，以色列將為其“罪行”受到懲罰。



新華社報導，梅克達德在記者會上表示，以色列襲擊伊駐敘使館的行為違反了國際法和人類價值觀。



兩國外長當天共同出席了伊朗駐敘利亞使館領事部門新址開放儀式。敘利亞總統巴沙爾當天會見了阿卜杜拉希揚，雙方討論了兩國關係、加沙地帶衝突和地區局勢等。



新華社記者8日就伊朗外長的說法致電美國國防部。美國國防部官員在電話中對新華社記者表示，美方“可以有力地駁斥”伊朗方面的說法，“美軍沒有參與發生在大馬士革的襲擊事件”。



伊朗駐敘利亞使館領事部門建築1日遭導彈襲擊，造成至少13人死亡。伊朗方面說，死者中包括伊朗伊斯蘭革命衞隊下屬“聖城旅”高級指揮官。伊朗和敘利亞說襲擊由以色列發動，伊朗最高領袖哈梅內伊和總統萊希均誓言報復。

