台中市旱溪媽祖出巡　藍綠市長可能人選到齊

台中市長盧秀燕與江啟臣一同參加台中市樂成宮旱溪媽祖遶境活動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月9日電（記者 方敬為）台中市東區樂成宮旱溪媽祖年度遶境活動，是藍綠台中市長人選爭取曝光的重要場合，今天遶境起駕，中國國民黨市長盧秀燕親自出席起駕儀式，被視為藍營熱門接班人的“立法院副院長”江啟臣首次參與，民進黨可能的市長人選“立委”何欣純也到場，雖然兩人都強調單純前來參拜祈福，仍引發聯想。



樂成宮旱溪媽祖遶境是台中原市區重要的宗教盛會，過去只要是藍綠有意參選市長的政治人物，都會出席爭取曝光。因為旱溪媽遶境範圍遍及市區、屯區，是全台天數最長的媽祖遶境，達22天，遶境行程涵蓋10區、116里，包括台中烏日區、霧峰區、大里區、太平區、東區、南區、南屯區、北屯區、北區、西區、中區等行政區域，因此被地方政壇視為“選市長必到”場合。



今年旱溪媽遶境十八庄9日上午起駕，藍綠熱門市長人選都到場，包括江啟臣、何欣純都出席，尤其江啟臣因為選區在原縣區山城，過去沒有參加旱溪媽遶境，今年首度出席，各外引人揣測。何欣純在2022年民進黨尚未徵召台中市長候選人時，表態參選，最終綠營徵召時任“立法院副院長”蔡其昌出戰落選，因此政壇普遍認為，何欣純很可能代表民進黨參選2026台中市長。