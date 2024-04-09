羅智強：若卓榮泰“組閣”　賴只想找傳聲筒

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月9日電（記者 楊騰凱）外傳民進黨賴清德將任用前民進黨主席卓榮泰任“行政院長”、現任台“國安會秘書長”顧立雄轉任台“國防部長”。對此，中國國民黨“立委”羅智強分析，若是卓“組閣”，顯然賴只想找來一個分身、傳聲筒，能夠為他所掌控。至於顧轉任“國防部長”，則是杯酒釋兵權，把蔡英文親信從核心的“國安會”給移出去。



台媒《自由時報》今日報導指出，民進黨新“內閣”據傳將由卓榮泰、鄭麗君任“行政院”正副院長，顧立雄轉任“國防部長”，“外交部長”吳釗燮接任“國安會秘書長”。



羅智強今日召開“國會”調查權變“國會”說謊權！掩護官員說謊，綠委揮劍自宮”記者會，並於會後接受媒體提問。



怎麼看賴清德“內閣”團隊名單？



羅智強表示，大家回想一下，一位新“總統”剛當選時的作法是什麼？陳水扁就找空軍一級上將出身的唐飛當院長，“國防部長”的人事安排也比較重視專業，就是所謂的文人部長，而且會找比較有名望高度的人選。



羅智強指出，馬英九第一任“行政院長”劉兆玄，劉是文官體系出身，對台灣經濟發展有很長遠的貢獻，所以通常會找社會當中比較有名望的，或是比較符合社會期待的人士。



羅智強表示，但是以目前來看，賴清德只想找一個個分身或傳聲筒，然後能夠被他掌控的人來當“行政院長”。



羅智強表示，那麼“國防部長”人選如果是顧立雄的話，某種程度也是“杯酒釋兵權”，因為“國安會秘書長”才是“國防”外交兩岸三體系中最重要的幕僚機關。今天如果顧立雄去當“國防部長”，一方面是賴清德給蔡英文一點面子，但是又把蔡英文的親信從核心職務移出去，就像“國防部長”邱國正顯然也不是蔡英文的親信。



羅智強表示，所以賴清德在新的任期當中，顯然還是以誰能傳達他的意思為主要思考，至於社會觀感、專業，以及有無行政能力，這都不在賴清德的考慮之中。