許宇甄：卓榮泰“閣揆”延續賴“台獨內閣”？

藍委許宇甄。（中評社 資料照） 中評社台北4月9日電（記者 楊騰凱）外傳民進黨賴清德將任用前民進黨主席卓榮泰任“閣揆”，對此，中國國民黨“立委”許宇甄表示，賴當初在“行政院長”任內，卓就是“行政院秘書長”，現在卓要出任“閣揆”，是不是打算延續賴的“務實‘台獨’工作者”路線的“台獨”“內閣”？不僅台灣人民在看，連美國都在關心。



台媒《自由時報》今日報導指出，民進黨新“內閣”人事，據傳“行政院長”由卓榮泰出任、副院長為鄭麗君，台“國安會秘書長”顧立雄轉任台“國防部長”，台“外交部長”吳釗燮接任台“國安會秘書長”。



許宇甄今日在媒體群組發布她對“內閣”名單傳聞的看法。



許宇甄表示，今日看到“內閣”團隊部份名單，衹有8個字評論，“了無新意、政治掛帥”，外傳卓榮泰將擔任“行政院長”，他是賴清德擔任“行政院長”時期的“行政院秘書長”，現在要擔任“閣揆”，是不是打算延續“務實‘台獨’工作者”的路線？不僅台灣人民在看，連美國都在關心。



許宇甄指出，有媒體刊出賴清德擇定新“閣揆”的過程，依序分別是陳建仁、顧立雄、童子賢、鄭麗君、潘孟安與卓榮泰。其他五人都不同意，衹有卓榮泰“願意配合”，這個任命過程詭異，為何“行政院長”一職變成燙手山芋？再從AIT主席羅森柏格破天荒5度來台，4月6日才離開台灣，今天就有報紙刊出主要“內閣”成員名單，難道是在測風向？



許宇甄認為，蔡英文2016年剛上任時找了林全擔任“行政院長”，定位為“財經內閣”，今天卓榮泰是在大家都不願意擔任之下願意配合賴清德，這是“配合內閣”？還是延續務實“台獨”工作者路線的“台獨內閣”？



許宇甄強調，無論是什麼“內閣”，新政府要面對的挑戰非常大，人口老化、少子女化、青年低薪、高房價、貧富差距擴大、區域發展不均、美中台三角關係平衡等問題，都亟待新政府解決，我們期待賴清德政府能夠有效突破當前困境。