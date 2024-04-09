習近平會見越南國會主席王庭惠

4月8日，國家主席習近平在北京人民大會堂會見越南國會主席王庭惠。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月9日電／據新華社報導，4月8日，國家主席習近平在北京人民大會堂會見越南國會主席王庭惠。



習近平請王庭惠轉達對阮富仲總書記的親切問候。習近平指出，去年年底我訪問越南期間，和阮富仲總書記共同宣布構建具有戰略意義的中越命運共同體，開啟了中越關係新篇章。在雙方共同努力下，我同阮富仲總書記達成的共識正在得到落實。志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，“同志加兄弟”是中越兩黨兩國傳統友誼最生動的寫照。雙方要共同努力，推動中越命運共同體建設取得更多成果，服務各自現代化建設，更好造福兩國人民，也為世界社會主義事業作出更大貢獻。



習近平強調，當前，國際和地區形勢發生深刻複雜變化，捍衛社會主義制度、維護國家穩定和發展，是中越雙方共同利益所在。雙方要以高水平互信鑄牢中越命運共同體意識，以高質量合作夯實中越命運共同體根基，以高度政治智慧推進中越命運共同體建設。中方願同越方加強治黨治國理政經驗交流，發揮好中越雙邊合作指導委員會的統籌協調作用，加快推進共建“一帶一路”倡議同“兩廊一圈”戰略對接，豐富青年、友城等渠道交流。希望雙方立法機構深化各層級交流合作，加強立法監督經驗等互學互鑒，為增進兩國民間友好發揮重要作用。



王庭惠轉達阮富仲總書記對習近平總書記的親切問候和美好祝福。表示，作為同志加兄弟，越南黨和政府高度讚賞中國的發展進步，由衷欽佩中共十八大以來中國特色社會主義取得的歷史性成就。今年中國兩會確立發展新質生產力等目標，是社會主義的創新之舉，為越南提供了有益參考。相信中國必將如期全面建成社會主義現代化強國，為促進世界的和平、穩定與發展作出重要貢獻。越方堅定奉行一個中國政策，認為台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的“台獨”分裂活動，香港、新疆、西藏事務也都是中國內政，中國必將保持長期穩定繁榮。越方堅持獨立自主的外交政策，將中國作為越南對外關係的頭等優先戰略選擇，將按照阮富仲總書記和習近平總書記確立的“六個更”目標，同中方密切各層級交流合作，持續鞏固高水平政治互信，積極推進“兩廊一圈”和“一帶一路”對接。越南國會願同中國全國人大保持密切交往交流，為夯實兩國民間友好、推進構建具有戰略意義的越中命運共同體發揮積極作用。



王毅、王東明參加會見。

