習近平會見法國梅里埃基金會主席梅里埃夫婦

4月8日，國家主席習近平在北京人民大會堂會見法國梅里埃基金會主席梅里埃夫婦。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月9日電／據新華社報導，4月8日，國家主席習近平在北京人民大會堂會見法國梅里埃基金會主席梅里埃夫婦。



習近平對梅里埃夫婦以及梅里埃基金會長期以來對中法關係發展以及中國衛生健康事業的關心和支持表示讚賞。



習近平強調，當今世界面臨百年未有之大變局，進入變亂交織的動蕩期。人類社會不僅要應對新冠疫情等衛生健康挑戰，也要面對巴以衝突、烏克蘭危機等地緣衝突。中方始終主張要和平，不要戰爭，呼籲止戰促和，推動構建人類命運共同體。今年是中法建交60周年。60年來，一代又一代人傳承和發展中法關係，兩國友好歷久彌堅。中方珍視中法友誼，願同法方進一步加強高層交往，密切交流合作，推動中法關係邁上更高水平。長期以來，中法在衛生健康領域開展了一系列合作，取得豐碩成果。歡迎梅里埃基金會繼續同中方深化合作。



梅里埃表示，感謝習近平主席百忙之中撥冗會見，這充分體現了對法國人民的友好情誼，令人感動。我和中國的交往和情誼始於46年前。多年來，我始終關注和欽佩中國的發展進步。梅里埃基金會將繼續積極促進法中友好和衛生健康合作。



王毅參加會見。

