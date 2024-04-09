港樓市回穩　經濟信心增強

撤辣不單令樓市回穩，也可讓市民增強對經濟的信心。（大公報） 中評社香港4月9日電／近月新樓盤銷售量創出11年來新高，二手樓市場亦是一年多以來最旺，顯示樓市撤辣之後，住宅市場呈現止跌回穩、逐步回暖的積極正面信號。這有助增強市場對香港經濟前景信心，對私人消費及企業投資起著一定提振作用，將助力香港經濟﻿復甦步伐加快。



大公報報導，特區政府全面撤銷樓市辣招一個月，對支持地產樓市有立竿見影之效。由於置業者購買第2個單位及投資者入市買樓收租，都不用再支付額外印花稅，即時刺激住宅市場交投量，整個住宅樓市都熱鬧起來，市場氣氛明顯改善，一手及二手樓成交急升，反映市民置業信心低位回升，對香港經濟前景投下信心一票，撤銷辣招稅可說達到穩定樓市、提振信心的預期目標，今年首季中原地產樓價指數跌幅收窄至0.09%。



撤辣穩市場 效果立竿見影



借著當局撤銷辣招稅，本地地產商趁勢增推出新樓盤及樓盤貨尾，令上月一手樓成交量逾4000個單位，為2013年一手樓新例實施以來最多，即成交量達到11年新高，涉及成交金額接近400億元。至於二手樓市場，即使面對新樓盤競爭，二手樓市場交投量也不俗，估計上月成交超逾5000宗，為一年多以來最旺，可見撤辣激發置業、換樓以至買樓收租需求，帶動交投量急升。不過，樓市撤辣帶動樓市交投轉旺，不一定代表住宅樓價將迎來大升浪，未來樓價走勢仍受多項變數影響，包括環球經濟表現、地緣政治因素及利率走勢，都會左右著香港住宅樓市走向。事實上，近日國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃預期全球中期經濟增長維持3%左右，低於疫情前10年平均3.8%的增速。換言之，全球經濟繼續處於低速增長，加上地緣政治衝突，高通脹及高利率時期比預期為長，對包括香港在內的全球物業資產價格會有不利影響。

