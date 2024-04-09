大連：強化信訪初始研判　嚴謹對待每件舉報

大連口岸2023年全年出口汽車突破10萬輛（圖片來源：新華社） 中評社北京4月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，在遼寧省大連市紀委監委近日組織的信訪舉報初始研判會上，工作組成員圍繞近期收到的信訪舉報件認真進行討論。這些舉報件經過研判後，將分類移送相關部門按規定程序規範處理。像這樣的初始研判工作會，大連市紀委監委每周都會定期組織。



該市紀委監委聚焦信訪舉報初始研判工作各關鍵環節，強化科學分類、規範研判流程、優化環節銜接，構建起一套精準協調高效的初始研判工作制度，嚴把監督執紀第一道程序、第一個關口，不斷提升信訪初始研判精準化、規範化水平。



“我們收到的信訪舉報內容龐雜，能否精準高效對信訪舉報件進行研判分撥，直接影響監督檢查、審查調查等部門的工作質量和效率，因此高質量開展初始研判工作很必要，也很重要。”大連市紀委監委信訪室有關負責同志表示。



初始研判工作制度規定了研判的權限程序、內容方法和處置流程，內容包括受理範圍、問題類別、分撥去向等，同時將無實質內容信訪舉報、重復舉報件、惡意舉報件或涉嫌誣告陷害等也納入研判範圍。研判過程中，綜合運用人工比對、大數據分析等手段，深入分析信訪舉報件內容、性質、情節、成因等內容，謹慎移除干擾項，精準發現真信息、真線索、真問題，更加有效地服務監督檢查、審查調查和巡察工作。



為保證研判的準確性和專業性，大連市紀委監委成立由分管副書記、分管常委、信訪室負責人及業務骨幹組成的初始研判工作組，全流程實行閉環管理，嚴格保密紀律。堅持從夯實基礎抓起，組織建立信訪法規庫、材料庫、數據庫、案例庫並保持動態更新，為研判提供翔實的基礎資料。指導信訪幹部學懂弄通《紀檢監察機關處理檢舉控告工作規則》等相關黨紀法規，確保研判的每個環節依規依紀依法。



“紀檢監察信訪舉報反映的大都是黨員幹部腐敗和作風問題，關係到群眾切身利益和黨的形象，這就要求我們必須實事求是、客觀公正處理問題線索，嚴謹細致地對待每一件舉報。”大連市紀委監委相關負責同志介紹，屬於舉報內容具體、指向清晰、涉嫌嚴重職務違法或者職務犯罪的，經專題研究後移送審查調查室依紀依法開展工作；屬於紀檢監察機關受理、符合作為線索條件的，將移送監督檢查部門進一步核實；屬於重復檢舉控告的，則按規定登記後留存備查，並定期向有關部門通報情況。



與此同時，大連市紀委監委出台關於查處誣告陷害行為、對失實檢舉控告澄清工作兩個實施辦法，推動對失實檢舉控告澄清、對錯告舉報人教育和對誣告陷害行為查處3項工作形成閉環，協同發力，正向引導，營造依紀依法、客觀真實反映問題的良好氛圍，切實保護黨員幹部幹事創業積極性。