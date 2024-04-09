慈濟“福慧隔屏”日媒驚嘆　還曾讓金正日感念

慈濟基金會研發的“淨斯福慧隔屏”，送往花蓮各安置點供被安置民眾使用，讓民眾不止安全而且也能享有隱私。（照：慈濟基金會提供） 中評社台北4月9日電／4月3日花蓮近海發生芮氏規模7.2地震，慈濟基金會提供的震在收容用“福慧隔屏”讓日本媒體讚嘆不已，而慈濟過去的另外一項善舉，更是曾讓朝鮮最高領導人金正日感恩在心！



根據《中時新聞網》報導，4月3日上午7點58分，花蓮近海發生芮氏規模7.2地震，日本媒體記者到花蓮安置點，看到整個開放空間竟然出現一排排注重隱私的安置隔間，讓日媒讚嘆不已，這就是慈濟基金會提供的“福慧隔屏”。



“福慧隔屏”起源於2018年，當年2月6日23:50花蓮發生芮氏規模6.2淺層地震，慈濟基金會在安置中心設服務據點，並提供“福慧床”讓民眾睡眠與休息使用。但安置中心是開放空間，並無隱私可言。慈濟經過討論後，決定設計一款有隱私空間的設施，2019年研發出“福慧隔屏”，2020年全台灣慈濟配置。



除此之外，慈濟還有另外一項令人震驚的善舉，就是曾經進入朝鮮賑濟飢荒。



根據《慈濟道侶》1999年1月1日報導，慈濟曾於1998年元月捐贈4400箱冬衣與民生用品共11個貨櫃給朝鮮；1999年，慈濟再度援助朝鮮23個40呎貨櫃的冬衣、奶油與素食罐頭等物資，以幫助深受糧荒與寒凍所苦的朝鮮人民度過寒冬，朝鮮國際貿易促進委員會也曾致電慈濟表達感謝之意。



由於慈濟自1997年開始，連續對朝鮮展開高達9次的救濟行動，朝鮮最高領導人金正日特別派出功勳藝術畫家團體赴台灣，為慈濟繪製了巨型壁畫以示感恩，2018年慈濟獲選為韓國萬海和平獎得主。