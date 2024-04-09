杭州：開展“百村巡察·強基惠民”專項行動

4月8日，在裡山鎮安頂村的安頂雲霧茶種植基地，茶農在采摘雲霧茶。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，浙江省杭州市加強對村（社區）巡察，部署開展“百村巡察·強基惠民”專項行動，市縣兩級巡察機構強化統籌聯動，下沉監督重心，緊盯重點人、重點事和重點問題，推動巡察工作向深拓展、向專發力、向下延伸，讓人民群眾真切感受到正風肅紀反腐就在身邊、全面從嚴治黨就在身邊。



市縣“一盤棋”，利劍直插基層



加強對村巡察，是全面推進鄉村振興戰略在基層落地見效的重要保障，是推動解決群眾身邊腐敗和作風問題的有力舉措。2023年6月，杭州首次啟動“百村巡察·強基惠民”專項行動，全市組建48個巡察組，對100個經濟體量大、資源資產富集、工程項目多、信訪矛盾和廉政風險較為突出的重點村（社區）和村經濟合作社黨組織開展集中巡察。



專項行動開展以來，共發現問題2275個，提出意見建議544條，移交問題線索162件，給予組織處理26人、黨紀政務處分5人、移送司法機關2人，挽回經濟損失691萬餘元。



“專項行動之所以能取得明顯成效，源於上下聯動‘一盤棋’的推進機制。”杭州市紀委常委、市委巡察辦主任沈海軍介紹。



為整合力量巡深巡透，市委巡察辦出台方案，建立“信息一體掌握、任務一體推進、重點一體貫通、成果一體運用”的工作機制。市縣兩級統一動員部署、同步發布巡察公告、集中安排巡察進駐，各職能部門緊密配合、聯動協作，構建起“市推進、縣主責、鄉鎮（街道）和縣級相關職能部門參與”的巡察格局。



在巡察推進中，市委巡察辦全程跟進指導，建立完善信息周報、半月調度、月度通報等一整套閉環推進機制，並以現場督導、調研座談、片區會議等形式，做好業務咨詢、會商研判、服務保障等工作。各地按照清單式管理、項目化推進要求，制定時間表、路線圖，倒排計劃、掛圖作戰。



“專項行動期間，形成周報、月報、階段性數據等報表350餘份，現場指導督導5次，召開座談會和調度會7次，編發工作簡報6期。”沈海軍說，在此基礎上市委巡察辦充分發揮“數智巡察”平台作用，加強與基層公權力大數據監督、浙農經管等應用平台的貫通，開展數據比對分析、碰撞運用，推動巡察監督提質增效。

