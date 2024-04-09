市場監管總局公布“鐵拳”行動典型案例

4月2日，道場鄉市場監管執法人員和道場鄉綜合執法人員在農家樂進行聯合檢查。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月9日電／據新華社報導，市場監管總局8日召開民生領域案件查辦“鐵拳”行動專題新聞發布會，公布2023年“鐵拳”行動典型案例。



在廣告宣傳中將普通化妝品、消毒用品包裝成“神藥”，向消費者傳遞錯誤信息，可能耽誤患者最佳治療時間，嚴重損害消費者合法權益。



在江蘇省蘇州市工業園區市場監管局查處蘇州同舟電子商務有限公司發布虛假違法廣告案中，當事人通過電商平台、跨境電商方式銷售普通食品，明知不具備相關保健食品功能、疾病治療功效，卻在宣傳中使用誇大、暗示的方法使消費者產生誤解，如“支持心臟健康”“守護血糖健康”“肺動能片”等內容，相關食品均未在國內進行保健食品註冊或者備案。江蘇省蘇州市工業園區市場監管局依法作出行政處罰，罰款20萬元。



在四川省成都市新津區市場監管局查處四川欣瑞祥健康管理有限公司發布虛假違法廣告案中，當事人通過自建網站、APP以及小程序銷售化妝品和消毒用品，宣稱“傳統中醫療法……有效治療預防青春痘、牛皮癬、過敏等惡性皮膚病”等。成都市新津區市場監管局依法作出行政處罰，罰款55萬元。



市場監管部門借助檢驗檢測技術，及時發現不法分子在食品中非法添加的新型降壓藥物，鎖定其違法犯罪事實，並快速聯合公安機關重拳出擊，有力打擊了食品領域的違法行為。



在安徽省銅陵市市場監管局查處李某等人生產經營添加藥品的食品案中，執法人員檢查發現該藥房宣稱其銷售的普通食品“參杞壓片糖果”具有控制血壓的功能，經檢測含有美托拉宗、阿齊沙坦等5種新型化學降壓藥物。當事人的行為違反了食品安全法的規定，已涉嫌構成犯罪。



鍋爐廣泛應用於食品加工、紡織印染、居民服務、木材和金屬製品生產等行業，生產、使用參數標注合法合規、清晰準確的鍋爐是經營主體的法定責任，是保障鍋爐安全的必要措施。



在浙江省平陽縣市場監管局查處溫州康泰皮業有限公司使用未經檢驗鍋爐案中，執法人員在檢查時發現虛標（標低）鍋爐設計壓力參數、使用未經檢驗鍋爐等違法行為，市場監管部門依法作出行政處罰，罰款20萬元。

