​​賴“內閣”人事　民眾黨吳春城：須能穩政局

民眾黨團幹事長吳春城。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）傳出520就職的賴清德將任用前民進黨主席卓榮泰出任“閣揆”、“國安會秘書長”顧立雄轉任“國防部長”。台灣民眾黨“立委”吳春城9日表示，賴清德是4成民意的弱勢“總統”，盼人事安排不要有太強的賴氏風格，應體會如何穩定政局。



台灣民眾黨“立法院”黨團今日舉行“保護兒少 完善修法 嚴懲數位性暴力”記者會，與會的有民眾黨“立院”黨團副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、主任陳智菡，並於會後接受媒體提問時事。



媒體報導正副“閣揆”人選為卓榮泰、鄭麗君，被認為是獨獨配。黃珊珊表示，對於現在的傳聞，她都沒有評論，民眾黨“立院”黨團期待新“閣揆”要有新氣象，至於傳聞的東西，應先提出具體事證或已發生，不然她不會事先評論。



記者追問，那如何看顧立雄傳出接任“國防部長”，被認為沒有相關經履歷，卻許多位置都可坐？黃珊珊仍說，傳聞不予回應，重點是看新“內閣”會做些什麼事。



吳春城則說，他認為賴清德要體會到現在的政局需要穩定，賴是4成民意的弱勢“總統”，對於未來“國家”運作與“內閣”人事安排等，應秉持大公無私，達到朝野和諧、理性務實，而不是有太強的賴氏風格，這樣才對未來的運作與後續布局，能夠秉持公正。