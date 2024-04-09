撤辣效應　今季上演賣樓盛宴

新盤銷情持續暢旺，第二季一手銷情料上揚。（大公報） 中評社香港4月9日電／據世紀21 Q動力總經理楊永健分析認為，撤辣過後，新盤銷情暢旺。今年第一季新盤銷售近5000夥，較去年第四季的約2300夥大增逾倍。踏入4月份，新盤市場持續熾熱，長實黃竹坑站上蓋Blue Coast於過去的周末展開推售，帶動4月首周整體新盤銷售已超越600夥，相信第二季新盤銷情有增無減。



大公報報導，今年第一季同時是特區政府於2011年主動推地以來，首次出現“零推地”的季度。換言之，新盤銷售上升，但無新增供應，因此稍後公布的第一季市場潛在供應料減少。



根據房屋局今年2月公布的數據顯示，截至去年12月底，未來3至4年私樓潛在供應量約10.9萬夥，按季增加2000夥，是自2004年有紀錄以來新高。其中，處於建築階段但未售出的樓花單位約7.1萬夥，按季增加3000夥；已落成但未售出的現樓貨尾2萬夥，按季增加2000夥；已批出土地可隨時動工興建的單位亦多達1.8萬夥。



但由於第一季沒有新批出的土地，而新盤銷售顯著增加，加上新盤動工量大減至一千多夥，相信稍後公布的數據中，建築中但未售出的樓花單位勢必大減。不過，大家需留意，由於第一季新盤落成量處於高位，單是1月份就高達4623夥。換言之，即使新盤銷售增加，但預計已落成但未售出的現樓貨尾肯定會有所增加。



發展商料續低價去庫存



總括而言，稍後公布的未來3至4年私樓潛在供應量將減少到10.6萬至10.7萬夥之間。如果新盤銷售持續理想，預計今年賣地情況只會與去年相若。賣地減少而新盤銷售增加，相信年內市場潛在供應回落至約10萬夥甚至更少。但由於現樓貨尾仍然高企於2.3萬至2.4萬夥之間，發展商仍需積極“去庫存”，以低價促銷貨尾單位。