高等職業教育專科專業設置備案結果公布

在甘肅省蘭州新區科教園區，蘭州石化職業技術大學汽車工程學院的老師在給學生上課。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月9日電／據中青報報導，8日，教育部公布了2024年高等職業教育專科專業設置備案和審批相關工作結果，2024年擬招生專業點共66870個，與2023年度相比，新增專業點6068個，撤銷專業點5052個。



此次高等職業教育專科專業設置備案工作對專業布點進行了較大的調整優化，幅度是自2021年新版《職業教育專業目錄》發布以來最大的一年。



據瞭解，2024年度，在現代農業方面，圍繞糧食安全、鄉村振興等重大任務，支持增設現代農業技術、種子生產與經營、綠色食品生產技術等專業點325個；在先進製造業方面，聚焦重點產業鏈製造、裝調、操作、運維等關鍵環節，支持增設集成電路技術、飛行器數字化製造技術、新能源汽車檢測與維修技術、人工智能應用技術等專業點2123個；在現代服務業方面，支持增設現代物流管理、道路運輸管理等生產性服務業相關專業點376個，增設智慧健康養老管理、現代家政服務與管理、嬰幼兒托育服務與管理等民生緊缺專業點806個；在傳統文化和藝術領域，支持增設文物修復與保護、民族傳統技藝等專業點506個。



2024年度，共有481所學校設置了農業物聯網、高鐵供電、中亞貿易、足球運動訓練、川劇表演等2281個專業方向。與此同時，對供給相對過剩的大數據與會計、現代文秘、電子商務、旅遊管理、市場營銷、計算機應用、空中乘務等68個專業，撤銷布點2635個。



記者還瞭解到，教育部共受理2024年擬新設國家控制布點專業申請178個，經多行業主管部門會同審核，同意設置專業點75個，不同意設置專業點103個。審批同意設置的國家控制布點專業將導入全國職業院校專業設置管理與公共信息服務平台，自2024年起可以招生。