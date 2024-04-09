媽祖政治學　旱溪媽起駕科儀成政治人物舞台

俞雨霖: 樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄9日起駕，國民黨台中市長盧秀燕擔任起轎主典者。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月9日電（記者 方敬為）台中市年度宗教盛事，樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄，今天上午起駕，是許多政治人物與民眾互動的重要場合。除了中國國民黨台中市長盧秀燕循往例擔任起轎主典者，被視為2026台中市長可能人選的國民黨“立法院副院長”江啟臣、民進黨“立委”何欣純也到場。廟方依公平起見，包括敬獻禮、請媽祖入轎、起馬炮等科儀，藍綠要角都安排參與，充分展現“媽祖政治學”。



台灣宗教百景之一，200年歷史最悠久、遶境時間最長的台中樂成宮“旱溪媽祖遶境十八庄”，今天舉行起駕儀式，將展開為期22天遶境，沿途行經大台中市11個行政區、116里為地方祈福。



每年旱溪媽起駕，藍綠政治人物齊聚，除了廟方每年固定安排台中市長擔任主典者之外，尤其有志在台中從政者更是把握機會出席，起駕儀式成為政治人物的另類舞台。



今年可能代表藍綠參選2026台中市長的人選都到場，包括江啟臣、何欣純都出席。廟方在起駕大典科儀的安排格外謹慎，講求公平，避免厚此薄彼。在敬獻禮方面，依序由盧秀燕獻花、樂成宮董事長何敏誠獻果、江啟臣獻壽麵、何欣純獻財帛。請媽祖入鑾轎則由盧秀燕、何欣純、江啟臣共同扶神尊入轎，施放起馬炮也是同樣概念，各項科儀藍綠要角通通有。



樂成宮董事長何敏誠表示，旱溪媽遶境是台中地方年度宗教盛事，每年農曆3月旱溪媽祖遶境十八庄庇佑合境平安是延續清朝道光年間（西元1823年）至今的傳統。感謝民意代表及信眾熱情響應，大家不分黨派共同祈求媽祖保佑國泰民安、風調雨順，這也是媽祖信仰可貴的精神。