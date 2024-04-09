﻿DHL斥15億屯門建運作中心　今落成啟用

左圖：DHL Express香港及澳門高級副總裁及董事總經理蔣國雄（左）與香港運作處副總裁崔祖澤。右圖：香港西運作中心的貨件處理能力提升至每小時5100件。（大公報） 中評社香港4月9日電／全球貿易需求快速增長，DHL Express持續看好香港航空貨運業發展前景，繼去年耗資48.8億元、位於香港國際機場的中亞區樞紐中心第三期擴建部分開幕後，最新投資達15億元、位於屯門西物流發展用地的香港西運作中心於今日（9日）開幕。DHL Express香港及澳門高級副總裁及董事總經理蔣國雄表示，隨著機場三跑道系統目標今年內完成，加上跨境電商物流需求不斷增加等，對香港中長期發展非常有信心。



大公報報導，香港是國際貿易和物流中心，擁有優越的地理位置，5小時內可飛抵全球半數人口居住地。蔣國雄引述香港貿發局預測，今年香港貨運出口預計將增長4%至6%，加上跨境電商迎結構性增長機遇，以及配合粵港澳大灣區增長潛力、三跑道系統完成和港珠澳大橋等基建發展，對公司在港業務感樂觀。



奢侈品可運港認證 再送客戶



蔣國雄進一步指出，香港是傳統貨物集散地，也是國際貿易中心，擁有高效的清關服務、自由港優勢，競爭力強。“香港還有奢侈品認證服務，來港做完認證再給客戶，發展機遇大。”



DHL Express近年頻頻加碼在港投資，包括2019年開幕的新香港運作中心、去年中亞區樞紐中心完成第三期擴建工程，以及是次香港西運作中心正式落成啟用。另還陸續推出了多種配套服務，包括開通香港來往澳洲的直航航班、完善最後一公里運輸，以及推出GoGreen Plus服務等。



蔣國雄指出，香港西運作中心正式落成啟用，加上剛擴建的中亞區樞紐中心，將進一步擴大DHL Express的網絡及貨運處理能力，反映公司致力鞏固香港國際航空及物流樞紐地位的承諾，同時有助推動香港成為一個可持續化、國際化及智慧化的物流樞紐。談及未來投資方向，蔣國雄表示，公司將根據市場發展需要進行投資部署，會留意大灣區發展、香港業務增長等機遇。



問到公司競爭優勢，蔣國雄指出，DHL Express致力提供全球性的速遞服務，在港擁有完善的航空網絡、優秀的車隊部隊、完善客戶需求，加上自動化優勢。他進一步稱，公司在港深耕20年，“港人對我們也很熟悉，我們仍然走在很領先的位置。”

