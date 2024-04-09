綠委：“國安”人事首重維穩　延續蔡英文路線

綠委吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月9日電（記者 黃筱筠）媒體披露賴清德近期將公布“內閣”人事，民進黨挺賴、“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，“內閣”人事名單，包括“國防部長”、“國安會”、“國安局”都是大家認識，經驗豐厚的人選，未來“國安”人士以穩定優先，“維持蔡英文路線”，“國安”佈局是民眾可以放心，主要是延續蔡英文路線最好的安排。



媒體披露的名單為，“行政院長”為卓榮泰，副院長鄭麗君，秘書長龔明鑫，“國防部長”將由“國安會秘書長”顧立雄轉任，“國安會秘書長”由“外交部長”吳釗燮回任，“國安局長”蔡明彥不動。“總統府”秘書長為潘孟安、民進黨秘書長由現“內政部長”林右昌接任。



吳思瑤表示，今天報紙部分寫出“內閣”人事佈局，但要等賴清德親自對外宣布才是正確訊息，以媒體揭露都是適格適任的好人才，不管府院黨或是“政院”金三角，都是能強強聯手、好上加好，我們給予正向期待，也希望等名單正式公布。



民進黨挺賴、新系“立委”郭國文也說，卓榮泰政治參與有相當一定的歷練，卓任院長是面對整個政黨生態變化，至於副院長鄭麗君，強項在政策推動、方向拿捏，如何落實賴清德政見，秘書長龔明鑫部分，應該是進度執行、掌握，三人有這樣程度分工，才會有這樣人事佈局。



郭國文也說，“國安”體系與“國防部長”人選，是“總統”任命重要一環，“總統”主掌三項業務，兩岸、“國防”、外交，“國防”是重中之重，顧立雄在“國安會”跟“國防部”體系革新有一定程度著墨，由他來接“國防部長”是好棋，期待未來“國防部”真的達到“國防”自主以及防衛能力強化，讓人期待。

