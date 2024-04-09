﻿資本集團：投資中國可帶來超額回報

資本集團投資組合經理和分析師專注在中資企業中尋找投資機會。（大公報） 中評社香港4月9日電／大公報報導，匯豐投資峰會舉行期間，多位全球投資者專家分享了在現時複雜的環境下，如何尋找投資機會。當中更有專家直言，中國市場將可為投資者帶來超額回報。



資本集團行政總裁Michael Gitlin表示，若從指數的角度作比較，中國股票市場過去的估值一直相對昂貴，但近年中國股票市場跑輸其他市場，若將中國股票與其他新興市場指數作比較，過去三年也明顯下降，但這卻令中國股市變得更平衡。



估值便宜 關注內需板塊



他更表示，該行的投資組合經理和分析師目前正十分專注在中資企業中尋找投資機會，特別是一些業務集中於中國消費者市場的企業，其市盈率由原來的35至40倍，大幅下降至衹有10倍多左右，吸引力明顯大增。他更強調，要在中國尋找Alpha（跑贏大市的超額回報）而非Beta（與大市同步）的機會。



貝萊德股票指數投資主管Jennifer Hsui則認為，5年前中國占MSCI新興市場指數權重約三分一，現時只是25%，故此，近年投資者都在尋找中國以外的投資機會，在投資策略上更將中國獨立於新興市場以外，但這樣反而能以更靈活的方式在中國市場配置資產。不過，她也強調，目前投資者在配置亞洲資產時，十分積極去尋找新增長引擎，如印度及日本市場目前都是投資者特別偏好的市場。



Jennifer Hsui同時看好比特幣的走勢，她認為美國推出現貨比特幣ETF是一個相當重大的里程碑，因為這在傳統金融及比特幣之間建立了可擴展的橋梁，令主流投資者可以接觸到比特幣，也擴大了比特幣的投資者基礎，而且全球各地政府的監管機構都在加強對加密貨幣的監管，但監管卻是推動市場發展的重要動力之一，特別是在香港及新加坡都出現這種情況。



此外，也有專家認為應從全球的趨勢變化尋找投資機會。淡馬錫控股首席執行官Dilhan Pillay Sandrasegara表示，在現時的環境中應關注四個投資主題，包括發達國家的消費情況、新興市場的收入增長、全球壽命延長令人口結構出現變化，以及全球越來越重視可持續性。還有就是要留意技術的發展，人工智能的興起改變了企業的商業模式，投資者就需要從中尋找受益的公司。