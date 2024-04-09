美國大選為市場帶來不確定

中評社香港4月9日電／大公報報導，在昨日的全球投資峰會上，匯豐地緣政治風險環球主管Helen Belopolsky表示，如果特朗普第二度擔任美國總統，在上任初期大約頭50日至100日，她估計特朗普首先會集中處理內政事宜，即扭轉拜登政府任內推行的部分政策，這無疑將為市場帶來不確定因素和波動。



在中美關係方面，她預期特朗普可能以關稅、行政命令等一系列措施，達至“去風險”，尤其是與國家安全相關事宜。不過，她認為中美關係不應出現180度轉變，美國參眾兩院現時都對中國採取較為鷹派立場，而共和黨在選舉中能否一並拿下參眾兩院控制權，也會影響特朗普的政策效果。



不過她補充說，現時距離11月美國大選仍有一段時間，不宜太早下結論。



在亞洲區內，中國與印度的雙邊關係也備受關注。新加坡國立大學李光耀公共政策學院訪問學人、新加坡前外交部長楊榮文表示，中印兩國關係會是本世紀最重要的雙邊關係之一，他對此並不感到悲觀，原因是中印兩國在歷史上甚少爆發激烈衝突，相信兩國可找到相處之道。



他認為，短期內最關鍵因素是台灣，由於美國已釋出信號，不打算在區內製造麻煩，估計台海局勢短期內將維持和平局面。歷史學家Niall Ferguson亦指出，由於美國在製造業方面已喪失優勢，假如中美關係緊張導致台灣半導體危機出現，他認為將是極端不智的冒險行徑。