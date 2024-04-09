﻿港的士申加價　紅的起錶加＄5至＄32

的士加價申請細節（大公報） 中評社香港4月9日電／大公報報導，的士業界申請加價，市區的士（“紅的”）落旗價由27元加至32元、新界的士（“綠的”）和大嶼山的士（“藍的”）分別由23.5元及22元，加至28元，每次跳表亦建議加0.1至0.2元，擬議平均加幅約12%至17%。有市民認為加幅太大，或減少搭的士；有的士業界也擔心加價後影響生意。



運輸及物流局表示，會按照確保的士營運的財務可行性、市民對建議收費的接受程度等原則，審慎檢視的士加價申請。



政府向立法會提交文件提到，的士業界就加價申請達成共識，市區“紅的”、新界“綠的”和大嶼山“藍的”的士的擬議平均加幅分別為16.95%、15.37%和11.68%。紅的落旗收費由27元加到32元；每次跳表加0.2元，跳表停車等候時間由一分鐘減至45秒。綠的落旗收費由23.5元加至28元，每次跳表加0.2。藍的落旗申請加6元至28元，短途每跳加0.1，20公里後每跳加0.2。



跳表停車等候時間縮至45秒



另外，帶行李、動物或鳥類都申請加收，紅的及綠的申請每件行李加收1元，由6元增至7元；每只動物或鳥類就加2元，由5元增至7元。藍的則申請每件行李加收2元，由6元增至8元；每只動物或鳥類加收3元，由5元增至8元；以及每程電召預約服務的收費加收3元，由5元增至8元。



文件提到，根據的士最新的營運數據，在撇除通脹後，市區及新界的士的租車司機去年每月平均淨收入，較2019年有少許實質增幅，而大嶼山的士租車司機，每月平均淨收入則輕微下跌；不過車主和車主司機去年平均收入較2019年大幅減少。

