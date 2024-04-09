印尼西巴布亞省海域發生6.0級地震

中評社香港4月9日電／印度尼西亞西巴布亞省9日發生6.0級地震，目前尚無人員傷亡和財產損失報告。



新華社報導，據印尼氣象、氣候和地球物理局消息，地震發生於印尼東部時間9時2分（北京時間8時2分），震中位於西巴布亞省馬諾誇里市蘭西基鎮東南約46千米海域，震源深度11千米。該局未就本次地震發佈海嘯預警。



印尼地處環太平洋地震帶，每年發生大小地震數千次。

