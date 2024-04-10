兩岸機器人產業在豫交流　共促產業融合發展

2024兩岸機器人及智慧自動化產業對接活動現場（中評社 吳雨菲攝） 中評社鄭州4月10日電（助理記者 吳雨菲）2024兩岸機器人及智慧自動化產業發展論壇4月9日在河南鄭州成功舉辦。兩岸企業家峰會智能裝備組的陸方召集人蘇波、台方召集人徐爵民，河南省委常委張雷明，中國機器人分會執行理事長宋曉剛，以及台灣智慧自動化與機器人協會理事羅仁權等出席論壇並致辭。



近年來，河南省致力於機器人產業的高端化、特色化、專業化、差異化發展，精心培育了一批專精特新企業和拳頭產品，形成了規模發展的態勢。目前，全省已有55家機器人重點企業，覆蓋了整機、核心零部件和系統集成等多個產業鏈領域，展現了強大的產業集聚效應。此次論壇以“機器人助力新型工業化，兩岸融合高質量發展”為主題，為推動兩岸機器人與智慧自動化產業深度融合，助力河南相關產業高質量發展注入新動能。



張雷明在致辭中介紹了河南在科技創新與先進製造業方面取得的顯著成就，包括中原科技城、中原醫學科學城和中原農穀的科技創新布局，以及眾多重點實驗室和創新平台的建立。他強調，河南與台灣在經貿合作方面有著堅實的基礎和廣闊的空間，累計批准的台資企業數量和投資總額均呈現穩步增長。



蘇波在致辭中概述了大陸工業、製造業的總體發展及機器人產業的最新成果，並呼籲兩岸企業加強核心技術研發，推進標準認證合作，拓展行業應用，並關注未來發展趨勢，以深化兩岸在機器人領域的合作。



宋曉剛在致辭時感謝各方對此次活動的支持，並透露明年論壇將在台灣舉行，邀請各位嘉賓共同參加機器人產業和智能製造的對接活動。



活動現場，多個項目如海峽兩岸智慧醫療服務平台、草莓帝國—孟津區智慧植物工廠等進行了簽約儀式。同時，知名企業家圍繞機器人產業的競爭力、人工智能趨勢下的自動化供應鏈及綠色發展等主題發表了演講。



會後，徐爵民在採訪中表示，河南開發區的基礎設施和政策措施對台商具有很強吸引力，論壇成果持續積累。未來海峽兩岸將在新能源汽車、機器人等領域加強合作，發揮優秀企業的引領作用。

