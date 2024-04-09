傳“內閣”卓鄭配 綠委讚不絕口

英系綠委陳冠廷。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月9日電（記者 黃筱筠）媒體披露賴清德“內閣”人事，民進黨英系“立委”陳冠廷對於“國安”體系名單說，顧立雄可能出任“國防部長”是很好人選，文人“部長”有他的意義，“國安”、“國防”不只是陸海空軍，可能有社會韌性、法律等。在面對重大採購案件有人能夠理解，顧立雄過去是律師的經驗，以及“金管會”、“國安會”等，都能很好發揮。



與內定“行政院長”卓榮泰同為出身謝系，目前為英系的綠委莊瑞雄今天非常低調。對於人事名單衹有簡短回應說，他看到媒體披露名單都是政壇“大咖”，都是優秀人才，“閣揆”、副“閣揆”、黨秘書長，都在政壇有過很好的歷練，都是好牌。



媒體披露的名單為，“行政院長”卓榮泰，副院長鄭麗君，秘書長龔明鑫，“國防部長”由“國安會秘書長”顧立雄轉任，“國安會秘書長”由“外交部長”吳釗燮回任，“國安局長”蔡明彥不動。“總統府”秘書長為潘孟安、民進黨秘書長由現“內政部長”林右昌接任。



在“外交及國防委員會”，綠委陳冠廷表示，“國安局長”蔡明彥對“國家安全”議題熟悉，在討論“國安”議題的時候勇於任事，對於資安、大陸威脅，尤其數位、情報等，他都能勇敢任事、分享看法。



陳冠廷說，蔡明彥遇到質詢都會回應“立委”，相較過去有透明度，“國安局”等於是個比較有歷史的局處，有從學界來能傳承很重要。



他說，卓榮泰當過黨主席，也當過“立委”，又擔任過“行政院秘書長”，加上這次大選輔選成績受到肯定。“不過第一個‘內閣’，會面臨挑戰，民進黨在‘立法院’現在是少數黨，會面臨國民黨、民眾黨問責力道，與對抗性一定會加強”。新“閣揆”面對新“國會”，相信會做好準備。