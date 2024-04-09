“客委會”出資中壢事件電影　藍勸別當綠打手

國民黨團副書記長林思銘在記者會上發言。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月9日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會，揭露“客委會”出資新台幣5700萬元拍攝電影《1977年的那一張照片》，內容描述中壢事件。藍委痛批，這部片大概率是要對當時執政的國民黨冷嘲熱諷，拍意識形態的政策片。藍委質疑，“客委會”對影片依法最高只能補助1000萬元，此片補助金已違法，“客委會”不該當民進黨打手。



中壢事件是1977年縣市長選舉中，國民黨在桃園縣長選舉過程中被指控作票，中壢市市民包圍桃園縣警察局中壢分局，搗毀並放火燒警局。



國民黨團今日召開“客委會”淪為民進黨文宣部？拿公帑做民進黨要做的事！”記者會，由首席副書記長林思銘主持，副書記長羅智強、“立委”羅廷瑋出席。



林思銘指出，“客委會”預算執行率很高，但是其中一項“浪漫台三線計劃”要讓青年回來創業，預算達成率97%，每年250人回鄉創業，但是預算執行率將近100%，我們卻沒看到效益報告，也就是返鄉創業成功率多少，“客委會”並沒有告訴我們，如果沒有效益，這些數字都毫無意義。



林思銘表示，就像客家的新埔義民廟義民祭大典，是客家人盛會，但“客委會”並沒有積極推動，我們客家人重視硬頸精神，結果在“客委會”拍的“新禮貌運動”影片中，把硬頸精神批得一文不值，“客委會”這是在洗客家人的腦嗎？

