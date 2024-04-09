中評現場：馬英九在長城唱《長城謠》落淚

馬英九在長城上唱“長城謠”不禁潸然淚下。（中評社 林艶攝） 中評社北京4月9日電（記者 林艶）中國國民黨前主席馬英九一行4月9日上午前往八達嶺長城參觀，並且在長城上集體合唱《長城謠》。中評社記者看到，馬英九在唱此歌謠時流下了眼淚，一度拿出手帕擦拭。



此時正值北京春暖花開最美時節，當馬英九來到長城北三樓時，中評社記者對馬英九先生說“此景非常美，馬先生是否在前方以此為背景拍個照？”馬英九聽後高興同意，並來到前方和台灣青年一起合影，同時還擺出很酷的姿勢。中評社記者問道，“長城讚不讚”，馬英九和隨團成員都大聲喊“讚”，還比出了一個“讚”的手勢。



隨後，馬英九一行在此背景下共同合唱了《長城謠》。眾所周知，《長城謠》是一首愛國歌曲，歌曲控訴了日寇暴行，傾述了人民被迫離家流浪的苦難；表現中國人民威武不屈，團結鬥爭必勝的信心。“骨肉流散父母喪，沒齒難忘仇和恨”“大家拼命打回去，哪怕倭奴逞豪強”“萬里長城萬里長，長城外面是故鄉。四萬萬同胞心一樣，新的長城萬里長。”中評社記者注意到，當馬英九唱歌中的這部分，也動情落淚，並拿出手帕擦拭。結束後，馬英九問講解員是否也會唱這首歌，講解員說，“不會，您教我？”馬英九說：“我們從小就會唱，非常感動。”



中評社還看到，在爬八達嶺長城期間，馬英九偶遇市民和他打招呼，他也熱情回應，舉起雙手向大家打招呼說“大家好”，看起來馬英九的心情非常好。現場也有民眾大喊“兩岸同胞一家親，歡迎常來看看。”

