林右昌內定任黨秘書長　郭國文：他瞭解地方

綠委郭國文接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月9日電（記者 黃筱筠）綠媒披露賴清德近期將公布“內閣”及民進黨人事，其中“正國會”林右昌將出任民進黨秘書長，此佈局是讓林操盤2026？民進黨新系“立委”郭國文今天受訪說，站在“總統”高位上三位部門秘書長都很重要，包括：“行政院”、“總統府”、民進黨的秘書長，林右昌到黨內對中生代人才養成歷練，也對於2026強化整體戰力。林右昌當過地方首長，對地方也瞭解，也當過“內政部長”，之後能知道多數民眾需求。



民進黨今天表示，有關媒體報導“總統”當選人暨民進黨主席賴清德“組閣”人事資訊，目前相關團隊人事都在徵詢安排中，若完成團隊組建，將會正式召開記者會向民眾報告。



卓榮泰出任“閣揆”是希望“行政院”與“立法院”溝通能順暢，但是否決策圈子太小？郭國文說，“內閣”成員任命要跟賴清德有一定信任，而且政黨互動，在三黨不過半下關係險峻，時刻要拿捏，不用期待穩定結構關係，只要事情能一直推動才是重要的。



至於林右昌擔任黨秘書長是派系平衡、年輕化？郭國文強調，林右昌是中生代，對人才養成這個佈局是好的，以“總統”高度除了派系、世代合作，或是不同部門搭配來看，林是不錯的好人選。