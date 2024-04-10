市監總局：積極構建放心消費環境共治格局

市場監管總局副局長柳軍（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月10日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室4月9日舉行國務院政策例行吹風會，市場監管總局副局長柳軍和最高人民法院、司法部、國家網信辦、中國消費者協會有關負責人介紹《中華人民共和國消費者權益保護法實施條例》有關情況，並答記者問。柳軍在回答記者提問時表示，《條例》明確要形成經營者守法、行業自律、消費者參與、政府監管和社會監督相結合的共同治理體系，主要從讓市場運行更有序、讓政府保護更加有力及讓社會監督更加有效等三個方面發揮作用。下一步，市場監管總局將會同社會各界全面開展放心消費行動，全面樹立消費者優先的政策取向，全面建設消費友好型社會，積極構建放心消費環境共治格局。



有記者提問，《條例》中多次提到加強監管和自律，特別是第3條提到建立和完善消費者權益保護共同治理體系，能否具體介紹一下這一共同治理體系將達到什麼樣的效果？



柳軍表示，消費者權益保護是一項複雜的系統工程，涉及諸多參與主體。各方之間既有良性互動，也有交叉衝突；既帶來了“眾人拾柴火焰高”的助力，也給我們統籌協調各方利益提出了更高的要求。《條例》明確要形成經營者守法、行業自律、消費者參與、政府監管和社會監督相結合的共同治理體系，主要從三個方面發揮作用。



一是要讓市場運行更有序。《條例》圍繞落實經營者主體責任，對消法規定的經營者各項義務進行了細化。比如，圍繞保障消費者人身財產安全，規定除了一般的商品服務外，贈品也要安全，“免費不免責”。比如，圍繞真實披露信息，列舉了虛假宣傳的常見情形，還規定了不得虛構或者誇大治療、保健、養生等功效誘導老年人消費，替我們消費者守好養老錢。再比如，圍繞保護消費者安寧權，規定不能擅自發送“推銷信息”，也不能擅自撥打“推銷電話”，我估計在座很多記者朋友都收到過。通過這一系列更清晰的合規指引和更明確的法律責任，讓市場更加有序、讓經營更加規範，預防市場失靈、減少消費侵權。



二是讓政府保護更加有力。行政保護是消費者權益保護的重要方面，是國際共識，更是中國特色社會主義制度的優勢所在。《條例》強化政府牽頭作用，規定各級政府都要加強對消費者權益保護工作的指導，具體就是要組織、協調、督促有關行政部門做好消費者權益保護工作。同時，《條例》細化了有關行政部門職責，比如要求及時處理投訴舉報，開展消費預警和風險提示，加大監管執法力度，加強對經營者的普法宣傳、行政指導和合規指引等，規定了一系列職責。這些規定將有助於更好地形成齊抓共管的政府合力，更好地發揮政府在消費維權方面的職能作用。