柳軍：《條例》系列規定更好維護消費者權益

市場監管總局副局長柳軍（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月10日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室4月9日舉行國務院政策例行吹風會，市場監管總局副局長柳軍和最高人民法院、司法部、國家網信辦、中國消費者協會有關負責人介紹《中華人民共和國消費者權益保護法實施條例》有關情況，並答記者問。柳軍在回答記者提問時表示，《條例》針對網絡消費存在的問題，為更好地保障消費者的知情權和選擇權，作出了一系列新的規定。下一步，市場監管總局也將會同相關部門，針對網絡消費可能會不斷出現的新情況、新問題，持續優化網絡消費環境，更好維護廣大網絡消費者的合法權益。



有記者提問，隨著平台經濟不斷發展，消費者權益保護也出現了一些新的問題，虛假營銷、“大數據殺熟”、自動續費、退款難等問題受到了廣泛關注。請問《條例》對於規範網絡消費有哪些新的規定？



柳軍表示，根據有關方面統計，截至去年底，我國網購用戶超過了9億人，在線旅行預訂用戶超過5億人，實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的27.6%，與此同時，相關訴求也快速增長，去年全國網絡消費訴求占全部訴求的56%，超過一半，成為影響消費者獲得感的重要因素。《條例》針對網絡消費存在的問題，為更好地保障消費者的知情權和選擇權，作出了一系列新的規定。



一是禁止“刷單炒信”。一些經營者“批量點贊”“虛假種草”“虛構測評”“好評返現”“删除差評”等行為，損害了公平競爭和公平交易。《條例》規定，經營者不得虛構交易信息、經營數據，不得篡改、偽造、隱匿用戶評價等，防止欺騙、誤導消費者。



二是禁止“強制搭售”。一些經營者掃碼支付強制註冊、在線訂票捆綁代金券等行為，侵犯了消費者自主選擇權。《條例》規定，經營者不得利用技術手段，強制或者變相強制消費者購買商品、接受服務。經營者通過搭配、組合等方式提供商品服務的，應當以顯著的方式提請消費者注意。