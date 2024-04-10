消協：積極發揮作用更好維護消費者合法權益

中國消費者協會副秘書長王振宇（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月10日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室4月9日舉行國務院政策例行吹風會，市場監管總局副局長柳軍和最高人民法院、司法部、國家網信辦、中國消費者協會有關負責人介紹《中華人民共和國消費者權益保護法實施條例》有關情況，並答記者問。中國消費者協會副秘書長王振宇在回答記者提問時表示，為維護消費者權益，《條例》對加強消費者協會組織建設和更好發揮消協組織作用提出了新要求。全國消協組織將做好《條例》的宣傳者、踐行者、推動者、維護者，發揮好消法和《條例》賦予的法定職責和作用，凝聚全社會的合力，共同維護好消費者的合法權益。



有記者提問，消費者協會是連接消費者與經營者、行業協會和行政部門的橋梁和紐帶，請問消費者協會接下來將採取哪些措施，依法履行職責，更好維護消費者權益？



王振宇表示，為維護消費者權益，《條例》對加強消費者協會組織建設和更好發揮消協組織作用提出了新要求。



一是明確各級人民政府應當加強消費者協會組織建設，對消費者協會履行職責予以必要的經費等支持。40年來，消費者協會與廣大消費者建立了密切聯繫，受到人民群眾信賴。當前，個別地方出現消協組織減少的趨勢，《條例》規定將有利於推動基層消協組織建設，為及時解決消費者的急難愁盼打牢基礎。



二是明確有關行政部門應當認真聽取消費者協會的意見和建議，及時調查處理所反映的問題並予以回復、告知。消協組織在開展社會監督中，通過消費者投訴、輿情監測等發現消費侵權問題或者意見比較集中的“吐槽”，反映給有關行政部門並推動及時處理，有利於消費侵權問題得到有效解決。



三是細化了消費者協會的監督引導手段，進一步豐富法定職責“工具箱”和“組合拳”。一方面，可以樹立保護消費者合法權益的典型，總結、推廣經驗做法，引導企業合規。另一方面，可以開展比較試驗、消費調查、消費評議、投訴信息公示、對投訴商品提請鑒定、發布消費提示警示等，對商品和服務進行社會監督。