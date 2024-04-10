司法部：五大方面完善消費者權益保護規定

司法部立法二局負責人郭啟文（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月10日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室4月9日舉行國務院政策例行吹風會，市場監管總局副局長柳軍和最高人民法院、司法部、國家網信辦、中國消費者協會有關負責人介紹《中華人民共和國消費者權益保護法實施條例》有關情況，並答記者問。司法部立法二局負責人郭啟文在回答記者提問時表示，消費者權益保護事關廣大人民群眾的衣食住行和切身利益，《消費者權益保護法》出台後，先後作過兩次修正。司法部會同市場監管總局在立法過程中，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持以人民為中心，聚焦當前消費者關注的痛點堵點難點問題，在《消費者權益保護法》的基本框架內完善相關規定。



有記者提問，《條例》的發布和即將實施，標誌著我國消費者權益保護進入一個新的階段，能否介紹一下該《條例》出台的主要背景和政策制定的初衷，旨在解決哪些現存的主要問題？



郭啟文表示，消費者權益保護事關廣大人民群眾的衣食住行和切身利益，《消費者權益保護法》出台後，先後作過兩次修正。近十多年來，我國經濟社會快速發展，尤其是平台經濟等新業態、新模式不斷湧現，消費者權益保護工作面臨一些新情況新問題。在傳統消費領域，虛假宣傳、“霸王條款”、預付款“退款難”“卷款跑路”等問題比較突出。在網絡消費方面，經營者濫用技術手段、平台規則、自身優勢等，侵犯消費者權益的事情多有發生。網絡虛假營銷、直播帶貨中的假冒偽劣以及“價格歧視”“大數據殺熟”等問題引發廣泛關注。對於這些問題，有的現行規定比較原則，有的還存在制度上的空白，有必要通過制定實施條例，細化補充和完善消費者權益保護法的相關規定，進一步健全消費者權益保護的法律制度體系。