市監總局：《條例》對直播帶貨作多方面規範

市場監管總局執法稽查局局長況旭（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月10日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室4月9日舉行國務院政策例行吹風會，市場監管總局副局長柳軍和最高人民法院、司法部、國家網信辦、中國消費者協會有關負責人介紹《中華人民共和國消費者權益保護法實施條例》有關情況，並答記者問。市場監管總局執法稽查局局長況旭在回答記者提問時表示，直播帶貨創新了消費場景，豐富了消費供給，但由於“台前幕後”主體多，“人貨場”鏈條長，“線上線下”管理難，消費者舉證難，導致虛假營銷、貨不對板、退貨困難等問題比較突出。《條例》對網絡消費作了五個方面的規定，這些對直播帶貨同樣適用。在此基礎上，針對直播的特性和突出問題，《條例》還作出了多方面的規範。



有記者提問，我們現在發現直播帶貨越來越火，但同時虛假營銷的行為也在不斷發生，請問《條例》如何細化對網絡直播營銷活動以及直播平台經營行為的監管？



況旭表示，直播帶貨創新了消費場景，豐富了消費供給，但由於“台前幕後”主體多，“人貨場”鏈條長，“線上線下”管理難，消費者舉證難，導致虛假營銷、貨不對板、退貨困難等問題比較突出。近五年，直播電商市場規模增長10.5倍，同時，投訴舉報的增幅高達47.1倍，明顯高於傳統電商，說明發展和規範還不平衡。《條例》對網絡消費作了五個方面的規定，這些對直播帶貨同樣適用。在此基礎上，針對直播的特性和突出問題，《條例》還作出了多方面的規範。



在強化信息披露方面，《條例》規定經營者通過網絡、電視、電話、郵購等方式提供商品服務的，應當在其首頁、視頻畫面、語音、商品目錄等處以顯著方式標明或者說明其真實名稱和標記。由其他經營者實際提供商品服務的，還應當向消費者提供該經營者的名稱、經營地址、聯繫方式等信息。直播帶貨必須說清楚“誰在帶貨”“帶誰的貨”，這也是營銷的前提和底線。