況旭：《條例》有效完善消費爭議解決機制

市場監管總局執法稽查局局長況旭（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月10日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室4月9日舉行國務院政策例行吹風會，市場監管總局副局長柳軍和最高人民法院、司法部、國家網信辦、中國消費者協會有關負責人介紹《中華人民共和國消費者權益保護法實施條例》有關情況，並答記者問。市場監管總局執法稽查局局長況旭在回答記者提問時表示，沒有後顧之憂敢消費，就要有公正高效的維權渠道，《條例》從注重源頭和解、加強行政調解及規範消費索賠等方面完善了消費爭議的解決機制。我們將持續完善消費爭議解決渠道，不斷提升消費者的獲得感。



有記者提問，當前，消費者在合法權益受到侵害的時候，往往要付出較高的維權成本才能獲得救濟，同時我們也看到，一些惡意維權引發了社會關注。請問《條例》在消費爭議解決方面有哪些完善？



況旭表示，發生消費糾紛怎麼辦，這是每一個消費者最關心、最現實的問題。沒有後顧之憂敢消費，就要有公正高效的維權渠道，《條例》完善了消費爭議的解決機制。



首先，注重源頭和解。與經營者協商和解是對消費者最便捷、對全社會最經濟的方式，經營者是消費維權的第一責任人。《條例》要求經營者落實首問負責，“誰銷售誰負責”“誰服務誰負責”，消費者有權直接找銷售者、服務商。我們也鼓勵先行賠付，商場、平台、景區等在入駐商家拒不履責時，先向消費者墊付。引導在線爭議解決，目前全國已經有16.6萬家企業入駐了全國12315平台，先行和解成功率53%，比傳統的調解提速將近10天，改善了維權體驗。