吳釗燮將高升　陳玉珍：對未來兩岸感到悲觀

藍委陳玉珍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月9日電（記者 楊騰凱）傳出民進黨賴清德新“內閣”人事底定，“外交部長”吳釗燮接棒“國安會秘書長”，“國安會秘書長”顧立雄則轉任“國防部長”。對此，中國國民黨“立委”陳玉珍表示，吳釗燮一向屬於戰狼派，未來吳接掌“國安會”，可以預期兩岸關係轉好的可能性不大，她對於未來的兩岸關係感到悲觀。



媒體今日報導，賴清德將任命卓榮泰、鄭麗君出任“行政院”正副院長，“國安會秘書長”顧立雄轉任“國防部長”，“外交部長”吳釗燮接任“國安會秘書長”。



國民黨“立法院”黨團今日召開記者會回應時事，出席成員包括國民黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘、副書記長羅智強以及藍委陳玉珍、羅廷瑋。



陳玉珍指出，這次吳釗燮擔任“國安會秘書長”，讓她對兩岸關係感到非常悲觀，因為吳釗燮一向是比較戰狼的那一派，所以可以預期，未來兩岸關係要好的可能性不大。



陳玉珍表示，而且也能從吳釗燮的人事安排，感覺到賴清德不重視責任政治，她與吳釗燮沒有私怨，但是吳在“外交部長”任上出現這麼多斷交，我們“邦交國”快掉到個位數了，任內這麼多斷交，還可以繼續擔任更重要的“國安”團隊職務，民進黨政府實在沒有責任政治這件事情。



陳玉珍表示，以前國民黨執政的時候，一個“外交部長”只要有一個斷交國，那是要下台負責的，所以賴清德用人可能比較不重視責任政治，考量的還是誰可以執行、貫徹他的意志。所以她個人對於未來的兩岸關係，以及“閣員”責任政治的要求，都感到悲觀。



陳玉珍指出，至於顧立雄出任“國防部長”，顧過去不是金融體系出身，但曾經出任“金管會主委”，表現在業界評價也是好的，但是顧立雄當過不當黨產委員會主委，軍隊是不分藍綠的，希望顧不要把顏色帶進軍隊體系。