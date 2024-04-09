中評鏡頭：馬在故宮自信擺拍 宋濤也樂得大笑

馬英九獨影時加碼擺拍，宋濤在一旁呵呵笑。（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月9日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20位青年訪問大陸，8日下午參訪北京故宮，眾人對於過去只能在陸劇中看到的場景，現在實際身歷其中，都感到非常興奮。



連馬英九本人也放的超開，他在最具代表性、故代皇帝登基、冊立皇后等大典都在此舉行的太和殿前獨影時，還特別自己加了個姿勢，將手環抱在胸前展現了自信十足的態度，要旁人趕快幫他拍照，見馬展現和過往正式場合嚴肅不同的一面，陪同的大陸國台辦主任宋濤在一旁在樂得哈哈大笑。成為當天故宮參訪中最歡樂的畫面。



馬英九一行8日下午在國台辦主任宋濤和副主任潘賢掌陪同下參觀北京故宮博物院，馬受到高規格禮遇，車隊直接從西華門駛入，北京故宮博物院長王旭東親自導覽，主要參觀結束後，也乘車至文物修復館舍觀看修復工程。



在參訪一開始，眾人走近太和殿時，由於故宮當天為閉館日，廣場上都沒有其他遊客，宋濤建議馬英九可以在太和殿廣場上留下獨照，他強調，自己都還沒有在這獨影過，機會很難得。



馬英九在拍完一般比讚的姿勢後，還自己特別加了個將手環抱在胸前的姿勢，笑著說“拍照就是要這樣！”訪問團成員隨即起鬨喊著“哇！好帥喔！”馬隨即回“你現在才知道啊！”讓一旁的宋濤也哈哈大笑。



特別的是，在馬英九拍完獨照後，宋濤隨即表示，他也想來一張，於是換宋濤在太和殿前留下獨影，而旁人同樣喊“也好帥喔！”讓宋臉上帶滿笑意。

