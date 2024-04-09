賴清德可能新“閣揆”人選　藍委指非專業考量

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月9日電（記者 俞敦平）有台媒報導民進黨前主席卓榮泰與前“文化部長”鄭麗君將會是賴政府新的正副“閣揆”，中國國民黨“立委”賴士葆和羅智強9日上午於“立法院”受訪時皆認為，卓榮泰的經歷和專業和過往“閣揆”相比略顯單薄，但賴士葆認為賴清德任命卓榮泰的理由是卓榮泰個性溫和，可能比較適合目前“立院”朝小野大的情況，但羅智強反而認為賴清德提名卓榮泰是想要一個可以操線的魁儡，替他未來強悍執政進行鋪路。



台媒自由時報今日爆料民進黨前主席卓榮泰、前“文化部長”鄭麗君將分別擔任賴政府的正副“閣揆”。



對此，賴士葆表示，雖然賴清德有權任命他的“內閣”，但外界對卓榮泰的背景持保留態度。他指出，卓榮泰過去擔任民進黨代理主席及行政秘書長，但未有擔任過部會首長或地方首長的經驗，相較於前任“閣揆”如蘇貞昌、林全、陳建仁及賴清德等人，卓榮泰的履歷顯得較為單薄。另一方面，鄭麗君曾任“文化部長”，因此在經歷上看來比卓榮泰更為豐富。他認為可能是因為卓榮泰是賴清德可以信任的人中性格較為溫和的，尤其相比性格較為強悍的鄭麗君，所以賴清德可能在“立院”朝小野大的情況下，認為性格溫和的卓榮泰較為適合。



羅智強則認為，如果卓榮泰與鄭麗君的任命屬實，這反映了賴清德的用人策略。他回顧歷史，提到陳水扁任命唐飛及馬英九任命劉兆玄，都是基於其專業背景和社會期待。羅智強批評，賴清德意圖任命卓榮泰為“行政院長”，可能是為了確保其意志得以精確執行，而非基於專業考量。他進一步指出，這種人事安排顯示出賴清德將採取強硬的執政路線，並透露了他對未來政治規劃的長遠考量。