台灣淪詐騙之島　柯志恩轟官方別只會宣導

藍委柯志恩召開記者會呼籲官方應掃蕩詐騙案。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）台灣詐騙集團猖獗手段層出不窮，被謔稱為詐騙之島。中國國民黨“立委”柯志恩9日邀集受害的社福團體與政府相關部門召開記者會，要求打詐隊別只停留在宣導，應要有更快解決並嚇阻的程序方法。



柯志恩與多位社福團體負責人舉辦“網路新型詐騙 社福團體再受害 打詐國家隊拿出方法來！”記者會，與會的有“行政院”打擊詐欺辦公室主任李憲明、“金管會”銀行局專門委員張曉萍、“數位發展部”產業署平台經濟組副組長施偉仁、刑事局副局長黃壬聰，還有台灣認知功能促進協會常務理事盛寶嘉、秘書長黃慕仁、瑞智基金會副執行長陸怡、中華社會領袖聯合總會秘書長時英華、副秘書長陳亮勳、看守台灣協會秘書長謝和霖、研究員林奕均等。



柯志恩表示，政府覺得自己在打詐方面做了很多，但其實民眾被受騙的金額與樣態，仍不斷推陳出新，連花蓮的受災戶都會被詐騙集團動腦筋，詐團的手段可說是爐火純青，利用人民的同情心，人民與社福團體更是有苦難言。



柯志恩批評，“打詐國家隊”不能衹有民眾活該的心態，只停留在呼籲，所謂的打詐辦公室是不是沒辦法提供解方？功用只是彙整資料嗎？實在堪慮，被詐團冒名的社福帳戶會被凍結嗎？請“打詐國家隊”不是要只停留在宣導，要有更快的程序與方法，“數位發展部”一直強調的宣導，都只是基本配備，希望所有行政單位各部門能苦民所苦。



台灣認知功能促進協會常務理事盛寶嘉說，詐團手法層出不窮，現在會利用社群平台Instagram，冒名台灣認知功能促進協會，對民眾說可參加活動、拿獎品，請將188元新台幣捐給協會，事後又要被害人提供帳戶資訊，已有350多位受害者上當，所幸有受害者向協會聯繫確認，才揭發出來。



刑事局副局長黃壬聰說，詐騙集團利用國際跨境的手法，一直都在變化，用網路接觸被害人，謊稱中獎，冒名社福團體帳號，刑事局都有注意到，去年就有了，一直都有在處置，呼籲被害人後續仍要報案，刑事局已掌握車手。



“行政院”打擊詐欺辦公室主任李憲明說，打詐辦公室會彙整資料，告知刑事局跟“金管會”，因打詐辦公室是任務編組，不過也有與通訊傳播委員會、“法務部”有網路聯防機制，會要求這些平台將詐團的帳號、粉專下架。施偉仁則說，數發部會用數位科技協助打詐。