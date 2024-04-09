禮品山、善款挨批　傅崐萁嗆網軍側翼

傅崐萁赴花蓮探視地震災區並召開記者會。（照：傅崐萁辦公室提供） 中評社花蓮4月9日電／0403大地震重創花蓮，中國國民黨花蓮“立委”傅崐萁第一時間搭乘直升機趕回救災，並在臉書貼出家中物品散落一地的影片，卻被指影片中遍地皆是禮盒與洋酒，引來“收禮收到手軟”等議論。傅崐萁今天在花蓮召開記會，除了感謝各界對花蓮的支持，同時也駁斥近期網友不實指控，指家中禮品爭議，皆為自己購買，非側翼所言收受禮品，記者會後他也傾聽災民心聲，更落下男兒淚。



傅崐萁今日召開記者會表示，當前確認罹難為11人，尚有8人失聯，全台有18棟需要重建或整建的大樓，其中花蓮就有17棟，所有紅單戶、黃單戶，以及需要動遷、安置、改建、補強共計1471戶，未來可能還會增加，花蓮沒有足夠的出租房，如何安置災民是最大的挑戰。已經拜託“行政院內政部”能夠協助安置，但目前“行政院”沒有正式回應，也拜託慈濟提供組合屋，希望“中央政府”能夠扛起責任，應該要主動推動，讓花蓮災民能夠得到妥善的照顧。



傅崐萁指出，花蓮人100年沒遇到如此可怕的地震，家中櫃子上的物品都被砸毀，家家戶戶都在善後，需要各界的關心，自己的家也是災區。



至於外界批評他“收禮收到手軟”，傅崐萁強調，家中所有東西都是自己買的，大家看到的茅台酒都是自己出境時在香港或大陸機場購買，花蓮沒有賣茅台酒，家人也會買紀念品、茶葉等等，而所謂有心人指控的貴婦茶？TWG其實上網買就有！大約750～1000元台幣，這竟然叫貴婦茶嗎？