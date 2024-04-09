公民團體批“立委”考察太多　綠委指可被檢驗

英系綠委陳冠廷。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月9日電（記者 黃筱筠）對於“立法院”最近委員會都排考察行程，公民監督聯盟批評，考察排太多卻沒有報告行程與成效，還批“立委”應積極排審法案。本會期擔任財政委員會召委、民進黨“立委”郭國文今天受訪說，他個人主持的考察，都是選前的民情反應，但是選舉期間很難抽身，要透過委員會高度審查來決議，決議內容都可以追蹤，考察決議是否可以解決民眾方案，是可以被檢驗的。



“立法院”有8個委員會，但昨天衹有內政委員會與社會福利及衛生環境委員會要召開會議，其他委員會都安排考察。“外交及國防委員會”本週都是安排參加世界台商總會，一週三天委員會時間都沒有召開會議，本週“外交及國防委員會”召委是民進黨“立委”王定宇。



民進黨“外交及國防委員會”“立委”陳冠廷替王定宇說話，外交“國防”委員議程安排會有目的性，這次去越南參加台商總會，“國防”外交委員是“國會議員”，由人民授權主題，只要對外交“國防”有幫助，都可以安排他們的議程，公督盟質疑他尊重，但是他也尊重同事的安排。



對於公督盟說考察行程無法監督？陳冠廷說，“國會議員”的任務是監督行政機關，這是監督的一部分，“國會議員”是“國會”主體，公民團體監督是對“國會”重視，但是我們還要特設一個組織去監督的社會團體嗎？他當然要尊重其他“國會”同事，就算是不同政黨也要尊重。



根據昨天“立法院”委員會議程安排，內政委員會邀請“客委會”進行業務報告等，社會及衛生環境委員會是邀請“勞動部”、“行政院”人事行政總處、“銓敘部”、“教育部”、“國防部”就“安心生養！試辦彈性育嬰假及如何提高男性育嬰留停比例”進行專題報告，並備質詢。



其他委員會都是考察行程，“外交及國防委員會”參加世界台灣商會聯合總會，經濟委員會考察台南地區農業建設概況，財政委員會是安排考察“財政部”關務署基隆關業務暨基隆郵輪旅運概況，教育及文化委員會是考察台北市國民教育基礎設施，交通委員會考察屏東地區交通及觀光建設，司法及法制委員會考察“內政部”“警政署”刑事警察局“反詐騙辦理成效及人力管理情形”。