波音客機又出事　引擎罩空中脫落

視頻截圖顯示，西南航空的一架波音737－800的引擎罩脫落。（來源：大公網） 中評社香港4月9日電／據大公報援引法新社報導：美國波音飛機又出事故。美國聯邦航空管理局（FAA）表示，7日美國西南航空的一架波音737－800客機在起飛後，引擎罩突然脫落，導致航班緊急降落。FAA已宣布對事件展開調查。



FAA表示，西南航空一架原定從丹佛飛往休斯頓的波音737－800客機於當地時間7日上午8時15分起飛後，有乘客發現飛機的一個引擎罩的一部分發生脫落，懸掛在機翼旁，隨即通知機組成員。該客機在起飛25分鐘後折返丹佛機場降落，機上135名乘客和6名機組成員無人受傷。



西南航空將此次事件描述為“機械問題”，並對乘客的延誤造成的不便表示歉意。發言人稱，公司高度關注乘客和員工的安全，該公司的維護團隊正在對相關客機進行檢查。波音公司拒絕就該事件公開發表評論。



波音飛機近來事故頻發。3月，一架從舊金山飛往日本的波音777客機在起飛時鼻輪脫落，緊急迫降。美國監管機構上月給波音公司90天的時間，用於制定解決品質控制問題的計劃。



此次也是西南航空在3周內發生的第三起事故。4日，西南航空一架從得克薩斯州飛往洛杉磯的波音737客機在起飛過程中發生發動機起火；3月23日，該公司一家波音737客機在紐約拉瓜迪亞機場降落時險些撞到控制塔。