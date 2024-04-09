中評鏡頭：宛平城牆血淚斑斑　馬英九沉痛說重話

宛平城牆的砲彈痕跡。（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月9日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20位青年訪問大陸，8日上午前往中國人民抗日戰爭紀念館和盧溝橋參觀。過程中，馬英九回憶當年日軍侵略中國的歷史時已多次表達悲痛情緒。來到周邊的宛平城南牆，城牆上日軍當時砲轟留下的砲彈痕跡，過了87年仍清晰可見，讓馬也不禁說了重話“非常可惡！（指日軍）”



宛平城，原名拱極城，位於北京市豐台區盧溝橋東側，是明朝所建屯兵用的衛城，後為1937年的七七事變爆發地，城牆上至今仍留有日軍砲轟的彈坑，城牆周邊則有眾多紀念石鼓，記述當時侵華日軍的暴行。



馬英九一行8日除了參觀抗日戰爭紀念館和盧溝橋外，也在引導下前往宛平城南牆，觀看城牆上留下的砲彈孔。馬英九還向解說員詢問，這些城牆的高度和厚度，知道厚度約為6米後，他說這樣砲彈根本打不穿，但回憶起當年日軍的行徑，馬仍沉重地說了“非常可惡！”這樣的重話。



馬英九8日早上在抗戰紀念館、盧溝橋和宛平城三個參訪行程中，多次表達了對當年日軍侵略中國的不認同，馬英九在看展過程中談到日本大屠殺中的“百人斬比賽”，不禁搖頭嘆氣，談台灣原住民抗日歷史時，他也提到，當時原住民人數遠遠比日軍人數少很多，但日軍仍用毒氣攻擊。



馬英九隨後在盧溝橋發表談話時就強調，抗戰是中華民族歷史上國家禦侮戰爭中規模最大、時間最長、戰區最廣、犧牲最大的民族禦侮戰爭。無論在大陸還是台灣，兩岸人民都曾被日本軍閥欺凌迫害，傷亡慘重。紀念七七事變，不能只是回顧歷史，最重要的要記取教訓。

