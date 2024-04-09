登上“雪龍2”　香港市民連聲贊嘆

市民熱烈歡迎“雪龍2”號訪港，紛紛“打卡”拍照留念。（來源：大公網） 中評社香港4月9日電／據大公報報導，歷經五個多月南極科學考察後，國家第一艘自主建造的“雪龍2”號極地科學考察破冰船昨日抵港，在維港兩岸市民的歡呼聲中，長122.5米的“雪龍2”號緩緩駛入尖沙咀海運碼頭。香港各界為其舉行盛大的海陸空迎接儀式，香港特區行政長官李家超，中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄，國家自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢等出席歡迎儀式並主禮。



昨日多批市民輪番登船參觀，從無人機、直升機設備，到采樣室、實驗室等作業場所，還有船上生活設施等都引發市民的好奇心，位於船中心直通海底的裝置─月池車間，更加引發青少年學生連聲贊嘆：“破冰船的高科技讓我們大開眼界！”



“水門禮”歡迎 飛服隊低飛致敬



昨日上午九時許，“雪龍2”號由鯉魚門自東向西駛入維多利亞港，約10時起在維港巡游。由“鴨靈號”、“張保仔號”及天星小輪等多艘具有香港特色的船只、五艘民間船只、九艘香港特區政府不同部門船只組成歡迎船隊，陪伴“雪龍2”號進港。在尖沙咀附近海域，有兩艘消防船噴射水門予以歡迎，特區政府飛行服務隊飛機低飛致敬。船長及船隊成員向碼頭迎候的市民熱情揮手。陸上有樂隊演奏、舞獅等節目助興，現場氣氛熱烈。



特首：體現中央對港重視關愛



“‘雪龍2’號凱旋返航，並以香港作為回航首站，率先向廣大香港市民展示極地考察的工作和科研成果，充分體現了中央政府對香港的重視和關愛。”李家超在歡迎儀式上致辭時表示，“雪龍2”號訪港活動，將提升香港市民對國家科研成就的自豪感，同時加深香港市民對極地和氣候變化問題的關注，為極地科學考察、減緩全球暖化等發揮香港貢獻。



國家自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢在致辭中指出，2004年10月，中國第21次南極考察出發之際，“雪龍”號極地考察船曾訪問香港，受到香港市民熱烈歡迎。時隔20年，中國第40次南極考察隊乘坐國家第一艘自主建造的極地科考破冰船“雪龍2”號再次訪問香港，將促進內地和香港科研機構在極地研究領域的廣泛交流與合作。

