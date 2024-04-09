朱立倫籲民進黨思考兩岸要和平還是對抗

國民黨主席朱立倫主持台南市黨部主委交接儀式。（照片：國民黨提供） 中評社台南4月9日電／多日未現身的中國國民黨主席朱立倫9日到台南主持市黨部主委交接儀式受訪表示，國民黨的政策是“親美和中”，希望民進黨正視世界反對、不支持“台獨”的現況，思考520後兩岸是要和平還是繼續對抗。



在馬英九率青年學子赴大陸訪問之際，國民黨副主席夏立言赴美國華府參與智庫兵推。朱立倫指出，國民黨的政策一向是“親美和中”，希望夏立言跟美方智庫、官方、學者或僑界的溝通都能非常順利圓滿。



朱立倫說，馬英九這次去大陸參訪，相信他一定都是秉持希望兩岸能夠和平，希望大家能夠在一個善意交流的狀況之下，相信他能創造最好的一個環境。國民黨向來都是根據黨章來推動兩岸關係，希望兩岸在穩定的交流下，創造兩岸雙贏的環境，我們非常樂見馬英九這次到大陸參訪，祝福他一切順利。



針對民進黨抨擊馬英九訪中是“自毀國格”，朱立倫表示，民進黨一向是反中、抗中、去中，推動“台獨”是民進黨最重要的一個目標，但是我們可以看到國際社會都是反對“台獨”，或不支持“台獨”，國民黨更是以堅定的立場反對“台獨”，希望民進黨要思考清楚，520之後，兩岸是要和平，還是繼續對抗，這是民進黨的抉擇。