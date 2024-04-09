賴清德沿用蔡英文“國安”團隊　藍委關注顧立雄

藍委賴士葆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月9日電（記者 俞敦平）台媒報導，賴清德的新“國安”團隊傳出將留用蔡英文時期的成員，包括吳釗燮回任“國安會秘書長”，顧立雄轉任“國防部長”，蔡明彥留任“國安局”。對此中國國民黨“立委”賴士葆、羅智強和陳玉珍9日於力院受訪時表達了他們的看法。賴士葆對顧立雄的適任性表示擔憂，認為他的法律背景可能不適合軍事領域。羅智強批評民進黨的用人策略，認為黨內關係優先於專業能力。陳玉珍則對吳釗燮的強硬風格表示擔心，但對顧立雄的創新能力持肯定態度。



520越來越近，新政府的人事引起關注。根據《自由時報》今日報導，賴清德的“國安”團隊決定沿用蔡英文時期的“國安”成員，其中包括吳釗燮回任“國安會秘書長”，顧立雄轉任“國防部長”，而蔡明彥則繼續留任“國安局長”。



對於這一系列的人事安排，賴士葆表達了他的擔憂，特別是對顧立雄出任“國防部長”的適合性提出質疑。他指出顧立雄過去的職業背景主要是法律專業，並且在政治生涯中多次轉換職位。從“立委”到“金管會主委”，再到“國安會秘書長”，現在又將擔任“國防部長”。賴士葆對顧立雄是否能夠適應軍事領域的要求表示懷疑，並暗諷他是民進黨的“萬金油”，在需要時隨時可以被調動。



羅智強則批評民進黨的用人策略，認為黨內關係比專業更重要。他提到吳釗燮在多個職位間輪換，從駐美代表到“外交部長”，再到“國安會秘書長”，反映出民進黨對斷交的態度以及對專業的輕視。



陳玉珍則對吳釗燮擔任“國安會秘書長”表示擔心，她認為吳釗燮在“外交部長”任內的“戰狼”式外交可能會影響兩岸關係的和緩。但她對顧立雄擔任“國防部長”持肯定態度，認為他在“金管會主委”任內展現的創新和解決問題的能力將對和金管體系有類似封閉性的“國防”體性，可能會有正面影響。