網評：未成年人犯罪是誰的失職？

中評社北京4月9日電／網評：邯鄲初中生被害案3人被追訴，未成年人犯罪是誰的失職？



來源：紅網 作者：賴世偉



4月8日，＃邯鄲初中生被害案3人被刑事追訴＃話題登頂熱搜。最高人民檢察院依法對河北邯鄲初中生被害案三名未成年犯罪嫌疑人核准追訴。



此前，“河北邯鄲3名初中生霸凌同學並將其殺害掩埋”的消息引發廣泛關注。據相關媒體報導，三名犯罪嫌疑人在殺人第二天，仍若無其事地到學校上課，其手段之殘忍，反偵察意識之強令人震驚。值得注意的是，受害人和三名嫌疑人均為13歲至14歲的未成年人，且皆為留守兒童。



不禁要問：這些孩子為何會走到這一步？他們的心靈何以扭曲至此？是家庭教育的缺失，還是學校德育的疏忽？是社會環境的污染，還是法律制度的不完善？未成年犯罪究竟是誰的失職？



我們常說，家庭是社會的細胞，父母是孩子的第一任老師。而當今社會，許多父母為了生計，不得以將孩子留在家鄉，自己則遠赴外地打工。教育部發布的數據顯示，2023年義務教育階段農村留守兒童的數量超1550萬。這種物理上的距離，使其無法及時關注孩子的成長變化，更無法在孩子需要引導的時候給予正確教育。留守兒童現象的存在，本身就是社會發展不平衡、教育資源分配不均的產物。而這些孩子，由於缺乏家庭的溫暖和監管，更易受到不良風氣影響，從而走上違法犯罪之路。



不僅如此，學校教育在校園霸凌事件中顯然也難辭其咎。河北邯鄲的這起初中生殺人埋屍案中，該校校長接受媒體採訪時稱“這3名犯罪嫌疑人中的馬某在班裡的成績排名是十多名，成績比較好，能做出如此惡性的事情，完全出乎意料”。但成績不等於人品，“成績好”也並不代表“不會犯罪”。

