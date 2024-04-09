花蓮縣府募款遭抹黑　台中市藍議員慷慨解囊

國民黨台中市議會黨團聯合捐款，共捐出新台幣38萬元予花蓮縣政府。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月9日電（記者 方敬為）花蓮縣4月3日發生芮氏規模7.2強震釀災，花蓮縣政府發起募款賑災，但因為謠傳縣府過去有善款流向不明問題，導致募款不如預期。中國國民黨台中市議會黨團今天由議長張清照號召黨籍議員聯合捐款，共捐出新台幣38萬元予花蓮縣政府，籲各界勿聽信謠言，支持縣政府災後重建，期盼花蓮縣早日重整家園。



0403全台7.2級地震，統計造成13人死亡、1140人受傷，尚有6人失聯，災情嚴重。台中市議會議長張清照與國民黨議員9日宣布捐款賑災，共計38萬元，全數捐給花蓮縣政府。張清照捐款10萬元，國民黨籍議員每人1萬元，秉持“同島一命”理念，期盼花蓮早日重建、恢復正常生活。



黨團書記長黃馨慧表示，此次台中市議會全體國民黨議員29位捐出善款給花蓮縣政府，除希望起拋磚引玉之效，也希望花蓮能快速整建家園，讓受災民眾走出陰霾、恢復正常生活。



藍營議員呼籲，大家誤聽謠言，這次0403大地震造成花蓮災情嚴重，務必支持縣政府災後重建，台中市議會國民黨團在很短時間募集捐款，期盼愛心能協助復原工作順利進行，民眾盡快重整溫暖家園。未來花蓮有重建需要，也希望台中市政府站在“同島一命”觀念協助花蓮做好災後復建工作。比如對大樓安全鑑定、判斷，台中市很多專業社團也可以發起相關支援活動。