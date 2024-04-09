台積電基金會來了！張淑芬率團隊抵花蓮勘災

台積電慈善基金會董事長張淑芬9日抵達花蓮勘災。（照片：中時新聞網） 中評社花蓮4月9日電／花蓮4月3日發生規模7.2地震，造成多處災情，台積電慈善基金會董事長、創辦人張忠謀夫人張淑芬9日率隊抵達花蓮勘災。她說，“每次來花蓮都是救災，沒有來玩過”，今天帶了專家團隊來，政府在做的團隊也不會介入，先瞭解災民的需要，但也希望企業跟他們一樣來這邊看，“大家一起把花蓮受災者的心安定下來”。



張淑芬今日上午9點40分由台積電副總、建築技師等陪同搭車抵達花蓮車站，隨即馬不停蹄陸續前往花蓮球崙一路217號、球崙一路219號、民意甲社區和凱歌園少年中途之家等堪災，現場還詢問媒體，還有什麼地方要特別去看。被問及這次前來目的，她則表示，“最主要是看災情以後，我們還能做些什麼？”。



現年80歲的張淑芬熱心公益，曾在2018年2月花蓮大地震到現場關心，協助受災戶，2022年0918東部強震，也來到受災區最嚴重的花蓮縣玉里鎮松浦里，關懷當地民眾、瞭解地震影響。



張淑芬表示，這次帶團來看災戶直接需要什麼，政府在做的團隊不會參與，到花蓮多次，每次都是來救災，沒有來玩過，所以這次感受蠻大的，但不會把自己陷入危險去，會在市區看點，看完之後才會做決定，沒有預設方向，此行專家團隊來了會評估。



張淑芬說，她不是專家，她是帶團的，至於實際提供什麼需求，在沒看之前不會做決定，政府正在做的也不會去做，例如拆遷等，但也希望企業，跟他們一樣來這邊看，“大家一起把花蓮受災的心安定下來”。