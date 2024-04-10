4月9日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中评社 海涵摄） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧4月9日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



毛寧：應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際將率中國黨政代表團於4月11日至13日對朝鮮進行正式友好訪問，並出席“中朝友好年”開幕式活動。



中新社記者：據報導，美國財政部長耶倫在此次訪華期間，多次就中國一些行業“產能過剩”及其可能對美國勞動者和公司產生的影響表達關切，稱美政府將推動中方改變對美就業構成威脅的產業政策。發言人對此有何評論？



毛寧：昨天，中國財政部負責人詳細介紹了耶倫財長訪華情況，對於所謂“產能過剩”問題也作出了回應。



我想強調的是，在全球化背景下，判斷產能是否過剩，要從全球市場需求和未來發展潛力來看。供需平衡是相對的，不平衡往往是常態，解決這些問題主要還要依靠市場按照價值規律進行調節。



將產能等經貿問題泛政治化、泛安全化，違背經濟規律，不利於本國產業，也不利於世界經濟穩定發展。中方認為，各方都應堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，根據世貿組織規則妥善處理經貿合作中的矛盾分歧，共同維護全球產供鏈穩定。



東方衛視記者：中方剛才發布了中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際將率中國黨政代表團對朝鮮進行正式友好訪問並出席“中朝友好年”開幕式活動的消息，能否介紹對此訪期待和具體安排？



毛寧：中國和朝鮮是山水相連的友好鄰邦，兩黨兩國一直保持友好交往傳統。今年是中朝建交75周年，也是兩黨兩國最高領導人確定的“中朝友好年”。中方應邀派高級別代表團對朝鮮進行正式友好訪問並出席“中朝友好年”開幕式活動，是兩國深厚友誼和中方對中朝關係高度重視的體現。相信在雙方共同努力下，此訪一定能取得圓滿成功，推動中朝關係進一步深化發展。



關於此訪的具體安排，雙方正在協商。我們會及時發布消息。請你保持關注。

