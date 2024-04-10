外交部：中國經濟長期向好的基本趨勢不會變

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧4月9日在例行記者會上表示，無論一些人如何唱衰，中國經濟長期向好的基本趨勢不會改變，超大規模市場和完備產業體系的突出優勢不會改變，支撐高質量發展的要素條件在不斷積累。



有記者提問，近日，彼得森國際經濟研究所高級研究員羅迪在《外交事務》網站發表題為《中國仍在崛起——不要低估世界第二大經濟體》的文章。文章稱，近期美國學界冒出的“中國經濟見頂論”低估了中國經濟的韌性。當前中國經濟雖然面臨幾個不利因素，但中國在上世紀70年代末走上經濟改革之路時，克服了比當前更大的挑戰。未來幾年，中國的經濟增長速度仍可能是美國的兩倍。請問中方對此有何回應？



毛寧表示，我們也注意到有關文章。正如習近平主席日前會見美國工商界和戰略學術界代表時指出，中國經濟是健康、可持續的。中國的發展過去沒有因為“中國崩潰論”而崩潰，現在也不會因為“中國見頂論”而見頂。



毛寧說，中國經濟究竟怎麼樣，不同的人有不同的分析視角。各方普遍認同的是，中國經濟增速在世界主要經濟體中位於前列。作為世界第二大經濟體，中國經濟具有堅實的基礎、強大的韌性和巨大的發展潛力。



毛寧在記者會上分享了以下幾方面事實：



首先，中國是唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，已形成200多個成熟的產業集群，製造業規模連續14年居世界首位。



第二，中國中等收入群體超4億人，未來十幾年將達到8億人，近3億農業轉移人口正加快市民化進程，將在住房、教育、醫療、養老等方面帶來巨大消費需求和強勁消費升級動能。



第三，中國全社會研發投入、高技術產業投資連續多年保持兩位數增長，專利申請量和科技集群數量位居世界第一。



第四，中國政府加快發展新質生產力，已經展示出對高質量發展的強勁推動力和支撐力。



第五，越來越多的跨國企業投資中國市場，為中國經濟前景投下信任票。今年前兩個月，在華新設立外商投資企業7160家，同比增長34.9%，達到近5年來最高水平。



“事實勝於雄辯。”毛寧說，無論一些人如何唱衰，中國經濟長期向好的基本趨勢不會改變，超大規模市場和完備產業體系的突出優勢不會改變，支撐高質量發展的要素條件在不斷積累。中國將繼續以自身的穩定發展，為世界經濟增長提供強勁動力、為全球發展帶來更多機遇。

