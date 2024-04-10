外交部：中國在和平安全上是紀錄最好的大國

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧4月9日在例行記者會上表示，中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。在和平與安全問題上，中國是紀錄最好的大國，國際社會對此早有公論，美方沒有資格對中國評頭論足。



有記者表示，近日，美國常務副國務卿坎貝爾接受採訪時表示，“美英澳三邊安全夥伴”潛艇計劃對台海局勢有很大影響，有關國家一致認為應就維護台海、南海和平穩定發出明確信息，“印太”地區國家希在烏克蘭問題上表明“大國入侵小國”不可能成功，如此北京試圖搞“冒險主義”時就不會考慮“入侵他國”。中方對此有何評論？



毛寧說，有關言論罔顧事實，顛倒黑白，煽風點火，用心險惡。中方對此強烈不滿、堅決反對。



毛寧強調，美英澳建立的所謂“三邊安全夥伴關係”，本質上是通過基於小圈子的軍事合作挑動陣營分裂和軍事對抗，是典型的冷戰思維，加大核擴散風險，加劇亞太軍備競賽，破壞地區和平穩定。中方和許多地區國家都對此表示嚴重關切和反對。



毛寧說，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，任何外部勢力無權干涉。美方如果要將所謂“三邊安全夥伴關係”的潛艇計劃與台灣問題相關聯，意欲何為？中國捍衛國家主權和領土完整的意志堅定不移，任何人都不應低估，也不應誤判。



毛寧表示，美英澳都不是南海問題的直接當事方，不應干預有關當事方通過談判協商等方式解決爭端的努力。近期南海局勢緊張、地區對抗加劇，與美方拉攏盟國的所作所為脫不了幹系。



毛寧說，中國不是烏克蘭危機的製造者和當事方，已經並將繼續為問題的政治解決發揮建設性作用。中方敦促美方反躬自省，停止拱火澆油，停止攻擊抹黑中俄正常的國家關係，停止向中方甩鍋推責。



毛寧指出，中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。在和平與安全問題上，中國是紀錄最好的大國，國際社會對此早有公論，美方沒有資格對中國評頭論足。

