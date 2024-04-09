網評：“注銷手機號是出賣自己”是有益提醒

中評社北京4月9日電／網評：“注銷手機號等於出賣自己”是有益提醒



來源：東方網 作者：付彪



4月5日，“注銷手機號等於出賣自己”的詞條衝上熱搜，引發網友熱議。不少網友討論，自己的手機號綁定的軟件太多，如果解綁不到位，會因為賬號注銷而產生許多問題。有網友說，自己因為怕麻煩和遺漏不敢換賬號。有網友則表示自己曾遇到，更換新賬號需要舊賬號收驗證碼的情況。（4月7日《揚子晚報》）



網友紛紛表達了對於更換與注銷手機號的擔憂。據悉，該話題來源於安徽省銅陵市公安局民警“徐督督”日前在社交媒體發布的視頻。“徐督督”在視頻中表示：“注銷手機號等於出賣自己”，隨手注銷的手機號很可能造成財產損失。不妨多做一步，將相關綁定此手機號的軟件統統解綁，以及銀行預留的手機號也一定要修改，這樣就能做到萬無一失。



“注銷手機號等於出賣自己”並非危言聳聽，而是有益提醒。這是因為，手機號和身份證一樣，是每個人的專屬 ID，裡面綁定了太多個人相關信息，包括銀行卡和支付寶、微信等軟件。如果我們僅僅注銷手機號，而不將相關綁定信息盡快解除，以及修改銀行卡預留的手機號，那麼我們注銷的手機號，過一段時間被運營商重新投入市場銷售後，他人就可能利用接收到的驗證碼等信息，登錄支付寶、微信等軟件甚至網銀帳號，後果不堪設想。



有網友表示，自己沒有辦理過某銀行的銀行卡，但使用的新號碼一直收到某人還房貸的信息。還有網友稱，能收到前號主存錢的銀行送的生日祝福。據報導，曾有人更換手機號後，網絡賬戶中的錢被別人轉走；有人更換手機號導致社交賬號被盜，騙子在好友圈以原號碼主人名義到處“借錢”……早在2015年，公安部就發布了提醒：在注銷手機號碼時，務必解除各種綁定的賬戶，以保證個人信息安全；已經注銷但未解除綁定的，應盡快解除。

